В МИД РФ заявили о сожжении российского флага в Хельсинки

В столице Финляндии Хельсинки 6 декабря во время массовых шествий по случаю Дня независимости страны сожгли флаг Российской Федерации. Об этом сообщили в МИД РФ.

В Хельсинки сожгли флаг РФ. Фото © Twitter / Flash_news_ua

"В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны", — сказано в сообщении ведомства.

В Хельсинки сожгли российский флаг. Видео © "ВКонтакте" / Nicholas Wilkman

МИД требует у финских властей привлечь к ответственности причастных к сожжению российского флага, а также принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем.