В МИД РФ заявили о сожжении российского флага в Хельсинки
В столице Финляндии Хельсинки 6 декабря во время массовых шествий по случаю Дня независимости страны сожгли флаг Российской Федерации. Об этом сообщили в МИД РФ.
В Хельсинки сожгли флаг РФ. Фото © Twitter / Flash_news_ua
"В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны", — сказано в сообщении ведомства.
В Хельсинки сожгли российский флаг. Видео © "ВКонтакте" / Nicholas Wilkman
МИД требует у финских властей привлечь к ответственности причастных к сожжению российского флага, а также принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем.
Ранее Лайф писал о том, что украинские дипломаты обратились в полицию Черногории из-за наличия в Подгорице заведения с названием "Руски бар", где есть портрет президента РФ Владимира Путина и российский флаг.
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