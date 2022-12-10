"Газпром" 9 декабря установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай

"Газпром" установил новый суточный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"9 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%", — отмечается в тексте сообщения.

Увеличение поставок, как заявили в пресс-службе, произошло по запросу китайской стороны. Все они идут в рамках долгосрочного договора между "Газпромом" и компанией CNPC.