"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 12:23

"Газпром" 9 декабря установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай

"Газпром" установил новый суточный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"9 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%", — отмечается в тексте сообщения.

Увеличение поставок, как заявили в пресс-службе, произошло по запросу китайской стороны. Все они идут в рамках долгосрочного договора между "Газпромом" и компанией CNPC.

Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию

Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию

Отметим, что до этого суточный рекорд по поставкам голубого топлива в 2022 году "Газпром" сумел побить 7 декабря.

Обложка ©

ТАСС / Кухмарь Кирилл

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров