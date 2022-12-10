В Петербурге организуют акцию "Ёлка желаний" для детей из Мариуполя

В Санкт-Петербурге по предложению жителей организуют "Ёлку желаний" для детей из Мариуполя. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

"Обязательно это сделаем. Сделаем это не только в нашем городе, но и в Мариуполе", — цитирует его телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Беглова, два месяца назад Северная столица приняла первых 11 детей-сирот возрастом от 10 до 15 лет из Донецкой Народной Республики.

"У нас ответственные жители города. Есть хорошие примеры, когда берут детей и в три, и в семь, и в 14 лет", — заявил градоначальник.

По словам главы города, дети-сироты получают гражданство РФ и нет никаких препятствий для их усыновления. Для ребят разработали индивидуальную программу развития, они начали посещать школы и кружки.