В Петербурге организуют акцию "Ёлка желаний" для детей из Мариуполя
В Санкт-Петербурге по предложению жителей организуют "Ёлку желаний" для детей из Мариуполя. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.
"Обязательно это сделаем. Сделаем это не только в нашем городе, но и в Мариуполе", — цитирует его телеканал "Санкт-Петербург".
По словам Беглова, два месяца назад Северная столица приняла первых 11 детей-сирот возрастом от 10 до 15 лет из Донецкой Народной Республики.
"У нас ответственные жители города. Есть хорошие примеры, когда берут детей и в три, и в семь, и в 14 лет", — заявил градоначальник.
По словам главы города, дети-сироты получают гражданство РФ и нет никаких препятствий для их усыновления. Для ребят разработали индивидуальную программу развития, они начали посещать школы и кружки.
Ранее Лайф сообщал о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в акции "Ёлка желаний". Она выбрала письма двоих детей и теперь исполнит их мечты.
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