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10 декабря, 12:21

В Петербурге организуют акцию "Ёлка желаний" для детей из Мариуполя

В Санкт-Петербурге по предложению жителей организуют "Ёлку желаний" для детей из Мариуполя. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

"Обязательно это сделаем. Сделаем это не только в нашем городе, но и в Мариуполе", — цитирует его телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Беглова, два месяца назад Северная столица приняла первых 11 детей-сирот возрастом от 10 до 15 лет из Донецкой Народной Республики.

"У нас ответственные жители города. Есть хорошие примеры, когда берут детей и в три, и в семь, и в 14 лет", — заявил градоначальник.

По словам главы города, дети-сироты получают гражданство РФ и нет никаких препятствий для их усыновления. Для ребят разработали индивидуальную программу развития, они начали посещать школы и кружки.

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Ранее Лайф сообщал о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в акции "Ёлка желаний". Она выбрала письма двоих детей и теперь исполнит их мечты.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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