В Дрездене полиция задержала мужчину, который захватил заложников в торговом центре
Полицейские в Дрездене поймали мужчину, который захватил заложников в торговом центре и убил пожилую женщину. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на правоохранительные органы.
При задержании преступника ранили. Среди заложников обошлось без пострадавших.
"История с захватом заложников завершена. Два человека под нашим присмотром, они не пострадали", — сказано в сообщении полиции.
Ранее Лайф писал о том, что в редакцию радиостанции "Радио Дрезден" пытался ворваться неизвестный вооружённый мужчина. Перед этим он застрелил 70-летнюю женщину. После неудачной попытки попасть на радиостанцию мужчина захватил заложников в торговом центре.
Twitter / InsiderNewsKe