В Дрездене полиция задержала мужчину, который захватил заложников в торговом центре

Полицейские в Дрездене поймали мужчину, который захватил заложников в торговом центре и убил пожилую женщину. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на правоохранительные органы.

При задержании преступника ранили. Среди заложников обошлось без пострадавших.

"История с захватом заложников завершена. Два человека под нашим присмотром, они не пострадали", — сказано в сообщении полиции.