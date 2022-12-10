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10 декабря, 12:00

В Дрездене полиция задержала мужчину, который захватил заложников в торговом центре

Полицейские в Дрездене поймали мужчину, который захватил заложников в торговом центре и убил пожилую женщину. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на правоохранительные органы.

При задержании преступника ранили. Среди заложников обошлось без пострадавших.

"История с захватом заложников завершена. Два человека под нашим присмотром, они не пострадали", — сказано в сообщении полиции.

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Ранее Лайф писал о том, что в редакцию радиостанции "Радио Дрезден" пытался ворваться неизвестный вооружённый мужчина. Перед этим он застрелил 70-летнюю женщину. После неудачной попытки попасть на радиостанцию мужчина захватил заложников в торговом центре.

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Twitter / InsiderNewsKe

Илья Суриков

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