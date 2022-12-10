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10 декабря, 11:46

Прокуратура Адыгеи проводит проверку после сообщений о массовом убийстве собак

Прокуратура Адыгеи проводит проверку после сообщений о массовом убийстве чипированных собак. Об этом ведомство заявило в телеграм-канале. Ранее в Сети появилось фото мёртвого пса с дротиком в спине. Местные жители заявили, что уничтожено якобы полтора десятка животных.

Фото с мёртвой собакой, которое опубликовали жители Адыгеи. Фото © t.me / ЧП Краснодар

Фото с мёртвой собакой, которое опубликовали жители Адыгеи. Фото © t.me / ЧП Краснодар

"Прокуратура Тахтамукайского района взяла на контроль проверку по факту публикации в социальной сети информации об убийстве чипированных собак в районе ТЦ "Мега Адыгея". Доследственная проверка проводится сотрудниками ОМВД России по Тахтамукайскому району", — отметили правоохранители.

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Ранее Лайф писал, что в Казани владелица избила пуделя в лифте, а затем заявила о его пропаже. Однако волонтёры уже больше недели не могут найти собаку и допускают, что хозяйка придумала исчезновение, чтобы замести следы после обнародования видео с камер наблюдения.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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