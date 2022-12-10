СБУ выдвинула обвинения против диакона Запорожской епархии УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения диакону одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за поддержку референдума о вхождении Запорожской области в состав России. Имя священнослужителя не указано.
"Служба безопасности разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ, который агитировал за "присоединение" Запорожья к России", — говорится в телеграм-канале СБУ.
По данным украинских спецслужб, священнослужитель публиковал на странице в соцсети "ВКонтакте" посты в поддержку референдума и призывал запорожцев прийти на голосование. Диакон, как утверждают в СБУ, якобы "отрицал существование украинского народа, его языка и культуры". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Ранее Лайф сообщал, что СБУ проводит обыски в 14 храмах УПЦ в Харьковской области. По данным спецслужбы, идёт поиск людей, которые могут быть причастны к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". Также ищут запрещённые предметы.
Telegram / СБУ