СБУ выдвинула обвинения против диакона Запорожской епархии УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения диакону одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за поддержку референдума о вхождении Запорожской области в состав России. Имя священнослужителя не указано.

"Служба безопасности разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ, который агитировал за "присоединение" Запорожья к России", — говорится в телеграм-канале СБУ.

По данным украинских спецслужб, священнослужитель публиковал на странице в соцсети "ВКонтакте" посты в поддержку референдума и призывал запорожцев прийти на голосование. Диакон, как утверждают в СБУ, якобы "отрицал существование украинского народа, его языка и культуры". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.