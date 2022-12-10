В Москве девочка попала в больницу после падения с 11-го этажа
Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа жилого дома на западе Москвы
Из окна многоэтажного жилого дома на западе Москвы выпала пятилетняя девочка, её госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.
"Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа жилого дома на ул. Говорова. Малолетняя госпитализирована в одну из столичных больниц", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в момент падения девочки в квартире находилась её мать и ещё один ребёнок 2019 года рождения. Женщина рассказала, что дети смотрели на кухне телевизор, но когда она пришла к ним, увидела приставленный к открытому окну стул. Основная версия случившегося — несчастный случай. Кунцевская межрайонная прокуратура координирует действия правоохранителей, контролирует установление всех обстоятельство произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее в Саратове погиб шестилетний мальчик, выпав из окна девятого этажа. Прибывшие на место медики оказали ребёнку медицинскую помощь, однако в результате полученных травм он скончался.
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