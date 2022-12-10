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10 декабря, 11:10

В Москве девочка попала в больницу после падения с 11-го этажа

Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа жилого дома на западе Москвы

Из окна многоэтажного жилого дома на западе Москвы выпала пятилетняя девочка, её госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

  • Окно, из которого выпал 5-летний ребёнок в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Окно, из которого выпал 5-летний ребёнок в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Многоэтажка в Москве, из окна которой выпал 5-летний ребёнок в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Многоэтажка в Москве, из окна которой выпал 5-летний ребёнок в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Окно, из которого выпал 5-летний ребёнок в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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"Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа жилого дома на ул. Говорова. Малолетняя госпитализирована в одну из столичных больниц", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в момент падения девочки в квартире находилась её мать и ещё один ребёнок 2019 года рождения. Женщина рассказала, что дети смотрели на кухне телевизор, но когда она пришла к ним, увидела приставленный к открытому окну стул. Основная версия случившегося — несчастный случай. Кунцевская межрайонная прокуратура координирует действия правоохранителей, контролирует установление всех обстоятельство произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

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Ранее в Саратове погиб шестилетний мальчик, выпав из окна девятого этажа. Прибывшие на место медики оказали ребёнку медицинскую помощь, однако в результате полученных травм он скончался.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Светлана Оперук

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