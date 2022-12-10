Крупнейшую атомную подлодку "Дмитрий Донской" готовят к выводу из состава ВМФ России
Крупнейшую в мире стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской" проекта 941 УМ "Акула" готовят к выводу из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев. По его словам, основная команда уже покинула крейсер, сейчас там остаётся только технический экипаж.
"Есть директива о выведении "Дмитрия Донского" из боевого состава ВМФ России. Основной экипаж покинул подлодку, сформирован технический экипаж", — приводит ТАСС слова Мальцева.
Собеседник агенства также добавил, что флаг ВМФ пока ещё остаётся на корабле.
Подлодка "Дмитрий Донской" — самая быстрая из всех кораблей 941-го проекта (всего было построено шесть субмарин этой серии, сейчас пять из них утилизированы). Впервые судно было зачислено в списки кораблей ВМФ СССР в 1976 году, повторно было введено в состав Северного флота в 2002 году после модернизации. С того времени подлодку ремонтировали ещё несколько раз и перевели на Балтийский флот. До сегодняшнего дня "Дмитрий Донской" формально находится в составе ВМФ, но судно уже давно не принимает участия в боевом патрулировании у морских границ вероятного противника.
Ранее Лайф сообщал, что Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Якутия". Также российский лидер принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на атомном ледоколе "Урал". Оба вышеупомянутых судна проекта 22220 были построены на Балтийском заводе и на сегодняшний день являются самыми большими и мощными в мире.
ТАСС / Федосеев Лев