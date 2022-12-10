Крупнейшую атомную подлодку "Дмитрий Донской" готовят к выводу из состава ВМФ России

Крупнейшую в мире стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской" проекта 941 УМ "Акула" готовят к выводу из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев. По его словам, основная команда уже покинула крейсер, сейчас там остаётся только технический экипаж.

Подлодка "Дмитрий Донской" — самая быстрая из всех кораблей 941-го проекта (всего было построено шесть субмарин этой серии, сейчас пять из них утилизированы). Впервые судно было зачислено в списки кораблей ВМФ СССР в 1976 году, повторно было введено в состав Северного флота в 2002 году после модернизации. С того времени подлодку ремонтировали ещё несколько раз и перевели на Балтийский флот. До сегодняшнего дня "Дмитрий Донской" формально находится в составе ВМФ, но судно уже давно не принимает участия в боевом патрулировании у морских границ вероятного противника.