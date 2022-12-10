Целая страна осталась без света из-за неполадок на ГЭС

Почти вся территория Судана осталась без электричества из-за неисправности на одной из плотин на реке Нил, где расположена ГЭС. Об этом сообщает телеканал Al-Rakoba.

"Авария на плотине Мерове вызвала массовое отключение электроэнергии в значительной части страны", — говорится в публикации.

Расположенная на севере Судана гидроэлектростанция снабжает большинство регионов страны, только небольшое число городов обеспечиваются энергией за счёт ТЭС. По данным телеканала Al Arabiya, сейчас электроснабжение в республике постепенно восстанавливается.