"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 10:50

Целая страна осталась без света из-за неполадок на ГЭС

Жители Судана остались без света из-за неисправности на плотине Мерове

<p>Плотина Мерове. Фото © <a href="https://wiki5.ru/wiki/Merowe_Dam" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wiki5</a></p>

Плотина Мерове. Фото © wiki5

Почти вся территория Судана осталась без электричества из-за неисправности на одной из плотин на реке Нил, где расположена ГЭС. Об этом сообщает телеканал Al-Rakoba.

"Авария на плотине Мерове вызвала массовое отключение электроэнергии в значительной части страны", — говорится в публикации.

Расположенная на севере Судана гидроэлектростанция снабжает большинство регионов страны, только небольшое число городов обеспечиваются энергией за счёт ТЭС. По данным телеканала Al Arabiya, сейчас электроснабжение в республике постепенно восстанавливается.

Энергетики назвали причину отключения света на юге Сахалина

Энергетики назвали причину отключения света на юге Сахалина

Ранее районы Парижа погрузились во тьму из-за аварийного отключения света. Так, пострадало около 125 тысяч домов.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Судан
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров