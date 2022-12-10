В Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину
В Тульчине Винницкой области демонтировали памятник Суворову. Фото © VK / Лента новостей Винницы | Z
В городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. Об этом рассказала депутат Верховной рады Лариса Белозир в соцсетях.
Снос памятника Пушкину в Винницкой области. Фото © VK / Лента новостей Винницы | Z
"Пушкин и Суворов в Тульчине "ВСЁ!" — написала она и опубликовала фото.
Ранее Лайф писал о том, что в Одессе снесут памятники основателям города — монументы императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова. Такое решение принял городской совет.
В последнее время российские памятники во многих украинских городах подвергаются актам вандализма. Так, хулиганы написали на монументе Екатерины II: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову. Позднее нарушители превратили монумент в виселицу. Известно, что затем жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника императрице.