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10 декабря, 10:46

В Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину

<p>В Тульчине Винницкой области демонтировали памятник Суворову. Фото © VK / <a href="https://vk.com/public213206190" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лента новостей Винницы | Z</a></p>

В Тульчине Винницкой области демонтировали памятник Суворову. Фото © VK / Лента новостей Винницы | Z

В городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. Об этом рассказала депутат Верховной рады Лариса Белозир в соцсетях.

Снос памятника Пушкину в Винницкой области. Фото © VK / Лента новостей Винницы | Z

Снос памятника Пушкину в Винницкой области. Фото © VK / Лента новостей Винницы | Z

"Пушкин и Суворов в Тульчине "ВСЁ!" написала она и опубликовала фото.

Из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову

Из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову

Ранее Лайф писал о том, что в Одессе снесут памятники основателям города — монументы императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова. Такое решение принял городской совет.

В последнее время российские памятники во многих украинских городах подвергаются актам вандализма. Так, хулиганы написали на монументе Екатерины II: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову. Позднее нарушители превратили монумент в виселицу. Известно, что затем жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника императрице.

Илья Суриков

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