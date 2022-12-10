В Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину

В городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. Об этом рассказала депутат Верховной рады Лариса Белозир в соцсетях.

Снос памятника Пушкину в Винницкой области. Фото © VK / Лента новостей Винницы | Z

"Пушкин и Суворов в Тульчине "ВСЁ!" — написала она и опубликовала фото.