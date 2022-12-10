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10 декабря, 10:36

Диетолог назвала продукты, которые помогут победить изжогу

Диетолог Тихомирова: Геркулесовая каша и отвар из семени льна помогут справиться с изжогой

С изжогой помогут справиться продукты, которые обволакивают стенки пищевода, защищая их от кислоты. Если же человек регулярно страдает от проявлений этого недуга, то необходимо менять рацион питания. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"С изжогой помогают справиться продукты, обладающие обволакивающим действием. К ним относится геркулесовая каша и отвар из семени льна. Принимать соду при изжоге категорически запрещено", — отметила медик.

По словам нашей собеседницы, изжогу провоцируют очень многие факторы. Так, она может появиться из-за лишнего веса, переедания или приёма жирной пищи натощак, к примеру орехов. В этом случае медик рекомендует исключить из рациона продукты, провоцирующие возникновение изжоги. При этом Тихомирова подчеркнула, что неприятный недуг может быть симптомом различных заболеваний, в частности гастрита, язвы желудка и даже рака. Поэтому при регулярном наличии изжоги необходимо пройти медицинское обследование. Самолечение же здесь может привести к ряду серьёзных осложнений, резюмировала врач.

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Ранее Лайф писал, что мандарины лучше не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и аллергии. При этом сам по себе этот фрукт очень полезен, так как содержит витамин С и нарингин, заметила диетолог Елена Соломатина.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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