8 "обычных" поступков, которые выдают в вас эгоистичную и самовлюблённую личность

Эгоцентризм присущ каждому человеку на планете, ведь это именно то, что позволило когда-то нашему виду выжить. Никто не добивался бы поставленных целей, если бы не думал о себе. Но есть большая разница между здоровым эгоизмом и токсичным. Если вы пытаетесь использовать других людей, безразличны к их проблемам и не чувствуете вины за свой холод в общении, это плохой сигнал. Проверьте, а не входите ли вы в число самовлюблённых личностей? Ведь они часто поступают следующим образом.

Отравляют жизнь соперникам

Самовлюблённые люди ни за что не допустят своего поражения, поэтому сделают всё, чтобы подставить соперников или отравить им жизнь. А всё из-за того, что эгоисты не терпят конкуренции. Они считают личным оскорблением допустить хотя бы возможность, чтобы оппонент мог поравняться с ними. Из-за чего готовы постоянно вставлять жертве палки в колёса.

Пытаются командовать другими даже в мелочах

Считая себя лидерами от природы, эгоцентричные личности практически всегда разговаривают в приказном тоне. Даже какие-то мелкие просьбы преподносят как немедленные к выполнению действия. Также в их речи фактически отсутствуют слова "пожалуйста" и "спасибо". Ведь эгоисты не просят и не благодарят, а только требуют и получают желаемое.

Обесценивают окружающих

Эгоисты не привыкли слушать других, им неинтересны нужды и пожелания окружающих. Фото © Shutterstock

Эгоисты не привыкли слушать других, им неинтересны нужды и пожелания собеседников. Людей вокруг подобные персоны воспринимают лишь как инструменты в своих руках. Даже находясь в статусе друга, они никогда не поинтересуются вашими делами, не предложат помощь. Зато самовлюблённый человек каждый раз обижается, получая отказ на очередное требование.

Но всегда превозносят себя

К тому же эгоцентричные персоны обожают себя настолько сильно, что готовы боготворить. Они почти что одержимы собственными внешностью и интеллектуальным превосходством, чего, кстати, может вовсе и не быть в реальности. Всё только в их голове. Но, чтобы казаться в глазах других привлекательными, эгоисты намеренно общаются с неуверенными в себе людьми и на их фоне всегда шикарно выглядят.

Нарушают чужие личные границы

Таким личностям абсолютно всё равно на личные границы других людей. Они спокойно могут их нарушать и ни на капли не чувствовать своей вины. А что здесь такого? Просто захотел подойти поближе, приобнять или потрогать ткань понравившейся вещи.

Не способны поддержать беседу, все темы сводят к себе

Эгоисты не умеют говорить про других и всегда перетягивают тему разговора на себя. Фото © Shutterstock

Самовлюблённые личности в беседе не могут долго говорить на темы, касающиеся других. Их так и тянет высказать собственное мнение, ведь оно обычно содержит в себе фразу "я считаю", либо попросту увести разговор на себя, начиная что-то рассказывать или советовать. Бывают ситуации, когда важно дать собеседнику выговориться, вот только эгоисты на такие жертвы пойти не готовы.

В промахах обвиняют других

Замечали ли вы за собой следующую особенность: если случается какая-то неприятность, первым делом обвинять в произошедшем других? Не успели вовремя сдать отчёт, потому что коллега постоянно отвлекал. Забыли про день рождения друга, но ведь и тот не пригласил на торжество и не напомнил. Если похожие ситуации — ваши постоянные спутники, скорее всего, вы эгоистичны. Потому что считаете, что не способны промахнуться или совершить ошибку.

Негативно реагируют на любую критику