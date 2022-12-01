9 явных признаков, что человек перед вами — дурак

По-настоящему глупые люди — какие они и как себя проявляют? Целыми днями сидят на диване и смотрят телевизор, не знают, что такое книги, или в их словаре всего 30 слов, как у Эллочки-людоедки в "Двенадцати стульях"? Это, конечно, самые явные признаки недалёкого человека. Есть и особенности поведения, которые подскажут, что перед вами самый настоящий глупец.

Дурак говорит только о себе

Глупых людей не интересует ничего, кроме них самих. Вот и разговоры все об этом. Фото © Shutterstock

Как можно определить, что ваш собеседник — не слишком умная личность? Не только прислушаться к словам, но и обратить внимание на мысли. Глупых людей не интересует ничего, кроме них самих. Поэтому диалог с ними похож на монолог. Естественно, случаи бывают разные. Например, в стрессовых ситуациях мы позволяем кому-то выговориться и внимаем, не вставляя ни слова. Но если знакомый каждый раз перебивает, пытаясь повернуть обсуждение на его прекрасную персону, это первый звоночек о глупости данного индивида.

Либо повторяет уже рассказанное, возвращаясь к одним и тем же темам

Тот человек, кто не желает развиваться, не сможет узнать что-то новое и рассказать об этом. Вот и получается, что недалёкая личность не к месту говорит об одном и том же: повторяющиеся истории, случаи из жизни или, например, пошлые анекдоты, которые только она и считает смешными. Отчасти это из-за попыток привлечь к себе внимание. Ведь просто так глупца замечают редко.

Дурак игнорирует нужды собеседника

Тот, кто неумён, всегда игнорирует чувства и эмоции человека, с кем разговаривает. Такому персонажу глубоко плевать, что собеседник может заскучать, слушая его, или куда-то опаздывать, устать, нуждаться в поддержке. Ему важно заполнить собой всё пространство, создать видимость собственной важности. Дураки не видят и не понимают, как давят на людей вокруг. Однако если прямо об этом сказать, обидятся и начнут спорить, ссориться или закатят истерику.

Глупец часто спорит, потому что считает себя правым

Вы никогда не сможете переспорить глупого человека, даже не пытайтесь. Фото © Shutterstock

Ещё одна отличительная черта глупых персон — любовь к спорам. Считая, что только они могут быть всегда правы, не допускают даже мысли об иной точке зрения. Недалёкая личность с пеной у рта постарается посвятить собеседника в свою правду. Критика и аргументы пролетают мимо ушей такого человека. Потому и говорят, что "спорить с дураком — себя не уважать".

Недалёкий человек думает, что знает всё на свете

Наверняка вы слышали поговорку о том, что только дурак думает, что знает всё, а по-настоящему умный человек никогда не перестаёт учиться? Это правда. Именно по такому признаку можно подтвердить для себя, что общаешься с недалёкой личностью. Глупец, узнав немного информации, тут же начнёт мнить себя специалистом в данной области. Зачем самосовершенствоваться, когда можно просто повторять один и тот же выученный факт?

Дурак всегда поступает эгоистично

Глупый человек — часто эгоист, живущий только для себя. Требовать что-то, когда нужно ему самому, он готов всегда. А вот помочь нуждающемуся — это не про него. Например, дурак никогда не даст денег в долг. Почему просящий не научился зарабатывать больше, раз ему не хватает? Глупец не привык решать чужие проблемы и впрягаться за кого-то.

Недалёкий человек не учится на своих ошибках

Недалёкая личность не извлекает уроков из своих ошибок и снова и снова их повторяет. Фото © Shutterstock

Чем же ещё отличается умный человек от глупого? Умением учиться на ошибках. Надеясь на какую-то призрачную удачу, дурак повторяет одни и те же действия, которые не приносят результата, ожидая, что ситуация магическим образом изменится сама. В то время как человек более разумный из неудачи извлечёт урок. А умный и вовсе посмотрит на печальный опыт других и сразу продумает план действий, чтобы не ошибиться так же. И только недалёкая личность из раза в раз наступает на те же грабли, удивляясь, почему никто их не убрал с её пути.

Дурак постоянно злится, ведь не умеет сдерживать эмоции

Вывести из себя и разозлить человека, обделённого умом, не составит большого труда. Недалёкие личности всегда найдут повод, чтобы разразиться праведным гневом. Причём им абсолютно не важно, что такие сцены устраивать, к примеру, в общественных местах, некультурно. Накричать на официанта, начать ругаться со второй половинкой посреди улицы или выяснять отношения по телефону на рабочем месте — дуракам всё равно, что они могут доставить неудобства окружающим. Эмоциональный интеллект у таких личностей обычно невысокий. Так что мысль, что можно отреагировать спокойнее или хотя бы отойти в укромное место, их не посещает.

Глупец в компаниях пытается привлечь к себе внимание