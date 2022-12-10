9 наклеек на авто, из-за которых стоять в пробках не так скучно

С каждым годом трафик на дорогах всё более плотный. Благо всегда есть чем себя занять — иногда водители клеят на машины такие стикеры, что можно животики надорвать. Собрали 9 примеров.