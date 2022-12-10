"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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10 декабря, 07:30

9 наклеек на авто, из-за которых стоять в пробках не так скучно

С каждым годом трафик на дорогах всё более плотный. Благо всегда есть чем себя занять — иногда водители клеят на машины такие стикеры, что можно животики надорвать. Собрали 9 примеров.

"Обиделся", — makapob38.

Фото © Pikabu / makapob38

Фото © Pikabu / makapob38

"Наклейки на машины, которые мы заслужили⁠⁠", — DimaKhalin.

Фото © Pikabu / DimaKhalin

Фото © Pikabu / DimaKhalin

"Никогда не думал, что буду ездить на такой машинке, как "Матиз". Но на лето пришлось взять. Сделали наклейку, отлично характеризующую эту чудо-тачку в целом))", — wingrabbit.

Фото © Pikabu / wingrabbit

Фото © Pikabu / wingrabbit

"Я девочка, мне можно...⁠⁠", — redisson237.

Фото © Pikabu / redisson237

Фото © Pikabu / redisson237

"Ш — шиповка", — Lislolo.

Фото © Pikabu / Lislolo

Фото © Pikabu / Lislolo

"Бабушке спасибо⁠⁠", — Fankystain.

Фото © Pikabu / Fankystain

Фото © Pikabu / Fankystain

"Чуть не лопнул", — lyamda.

Фото © Pikabu / lyamda

Фото © Pikabu / lyamda

"Жигуар", — vadimantidog.

Фото © Pikabu / vadimantidog

Фото © Pikabu / vadimantidog

"Я не я ямы. Пьяный объезжаю", — Iichi.

Фото © Pikabu / Iichi

Фото © Pikabu / Iichi

10 футболок в доказательство, что нужно всегда переводить надписи на одежде

10 футболок в доказательство, что нужно всегда переводить надписи на одежде

Обложка ©

Pikabu / makapob38, lyamda

Сергей Трофимов

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