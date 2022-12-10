9 наклеек на авто, из-за которых стоять в пробках не так скучно
С каждым годом трафик на дорогах всё более плотный. Благо всегда есть чем себя занять — иногда водители клеят на машины такие стикеры, что можно животики надорвать. Собрали 9 примеров.
"Обиделся", — makapob38.
Фото © Pikabu / makapob38
"Наклейки на машины, которые мы заслужили", — DimaKhalin.
Фото © Pikabu / DimaKhalin
"Никогда не думал, что буду ездить на такой машинке, как "Матиз". Но на лето пришлось взять. Сделали наклейку, отлично характеризующую эту чудо-тачку в целом))", — wingrabbit.
Фото © Pikabu / wingrabbit
"Я девочка, мне можно...", — redisson237.
Фото © Pikabu / redisson237
"Ш — шиповка", — Lislolo.
Фото © Pikabu / Lislolo
"Бабушке спасибо", — Fankystain.
Фото © Pikabu / Fankystain
"Чуть не лопнул", — lyamda.
Фото © Pikabu / lyamda
"Жигуар", — vadimantidog.
Фото © Pikabu / vadimantidog
"Я не я ямы. Пьяный объезжаю", — Iichi.
Фото © Pikabu / Iichi
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