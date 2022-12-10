"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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10 декабря, 07:00

10 кадров, на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы понять, что на них изображено

"Не верь глазам своим!" — это единственный совет, который мы можем дать всем, кто отважится прочитать этот материал до конца. На фотографиях запечатлены моменты, которые могут сломать мозг любому.

"А в Бельгии все солдаты такие?" TheYoungLung.

Фото © Reddit / TheYoungLung

Фото © Reddit / TheYoungLung

"Это просто грязный велик", — mickeyslim.

Фото © Reddit / mickeyslim

Фото © Reddit / mickeyslim

"Нет, парень в красной куртке не лезет к приятелю в штаны", — Schwarzmodh.

Фото © Reddit / Schwarzmodh

Фото © Reddit / Schwarzmodh

"Мистер Коротконог", — DiosMioMan63.

Фото © Reddit / DiosMioMan63

Фото © Reddit / DiosMioMan63

"Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя", — oldlilpeep.

Фото © Reddit / oldlilpeep

Фото © Reddit / oldlilpeep

"Крайне уверенная в себе девушка на музыкальном фестивале", — Cornbred99.

Фото © Reddit / Cornbred99

Фото © Reddit / Cornbred99

"То ли двор крошечный, то ли я гигантский. Но на самом деле это я просто на втором этаже", — joalllucas.

Фото © Reddit / joalllucas

Фото © Reddit / joalllucas

"Никаких фокусов: он просто лежал на шкафу с зеркальными дверцами", — YassarZ.

Фото © Reddit / YassarZ

Фото © Reddit / YassarZ

"Похоже, я попал на улицу Сезам", — TheMoInside.

Фото © Reddit / TheMoInside

Фото © Reddit / TheMoInside

"Идеальное совпадение!" TheMoInside.

Фото © Reddit / TheMoInside

Фото © Reddit / TheMoInside

10 фото, которые сломают вам и глаза, и мозг, прежде чем вы поймёте, что на них происходит

10 фото, которые сломают вам и глаза, и мозг, прежде чем вы поймёте, что на них происходит

Обложка ©

Reddit / Cornbred99, TheYoungLung

Сергей Трофимов

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