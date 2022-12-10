10 кадров, на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы понять, что на них изображено
"Не верь глазам своим!" — это единственный совет, который мы можем дать всем, кто отважится прочитать этот материал до конца. На фотографиях запечатлены моменты, которые могут сломать мозг любому.
"А в Бельгии все солдаты такие?" — TheYoungLung.
Фото © Reddit / TheYoungLung
"Это просто грязный велик", — mickeyslim.
Фото © Reddit / mickeyslim
"Нет, парень в красной куртке не лезет к приятелю в штаны", — Schwarzmodh.
Фото © Reddit / Schwarzmodh
"Мистер Коротконог", — DiosMioMan63.
Фото © Reddit / DiosMioMan63
"Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя", — oldlilpeep.
Фото © Reddit / oldlilpeep
"Крайне уверенная в себе девушка на музыкальном фестивале", — Cornbred99.
Фото © Reddit / Cornbred99
"То ли двор крошечный, то ли я гигантский. Но на самом деле это я просто на втором этаже", — joalllucas.
Фото © Reddit / joalllucas
"Никаких фокусов: он просто лежал на шкафу с зеркальными дверцами", — YassarZ.
Фото © Reddit / YassarZ
"Похоже, я попал на улицу Сезам", — TheMoInside.
"Идеальное совпадение!" — TheMoInside.
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Reddit / Cornbred99, TheYoungLung