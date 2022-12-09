10 последствий пандемии, которые мы переживаем до сих пор, хоть и не подозреваем об этом

"Пандемия убила моё ощущение цели и смысла жизни. Я была далека от нигилизма с тех пор, как перестала быть подростком, но теперь, 20 лет спустя, всё вокруг больше напоминает мне экзистенциальный ад. (Это относится к самому вирусу + политика + реакция общества на это всё.) Люди такие злые. А ещё большинство из нас строит карьеру и работает в бесполезных компаниях. Если бы эти фирмы исчезли завтра, пострадали бы только их сотрудники без зарплаты", — booklife619.

"Может, это какая-то локальная проблема, но там, где я живу, позакрывалась ЧЁРТОВА куча предприятий. В смысле... Не просто приостановили свою работу — они закрылись. Вообще", — XTVSteveYT. Этот комментарий на Reddit собрал больше 22 тысяч голосов, так что можно с уверенностью сказать: нет, проблема не локальная.

"Система здравоохранения разрушена. Слишком много медсестёр перегорели и ушли из профессии", — randomredditor0042.

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"Независимые небольшие музыкальные площадки так и не восстановились. Это реально повлияло на мою жизнь. Раньше я так часто ходил на домашние концерты, но после пандемии это всё разом прекратилось, если это не какие-то мероприятия при колледжах или университетах. Надеюсь, эта сфера потихоньку восстановится", — jana007.

"Моя социальная/рабочая жизнь больше никогда не будет прежней. После того как я больше двух лет прожил отшельником, работая из дома, мне нужно намного больше времени, чем раньше, чтобы просто выйти на улицу", — No_Bodybuilder8055.

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"Любой бизнес, который работал 24/7, теперь просто воспоминание. Сейчас я не могу просто погуглить, до скольких работает место, потому что все закрываются, когда им вздумается", — GregoryGoose.

"Восприятие времени. 2019-й был три (скоро четыре) года назад! Мой мозг до сих пор думает, что 19-й был в прошлом году", — Throwaway324580.

"По ощущениям — как будто все стали "сами по себе". Люди, кажется, теперь не так связаны, как до пандемии. Пандемия очень сильно сблизила меня с женой и сыном. Но также она превратила меня в человека невероятно измученного, циничного и не доверяющего никому за пределами стен дома", — bigtoebrah.

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"Как учитель, могу сказать, что это определённо повлияло на детей настолько, что многие даже не осознают. Дети, которые пошли в школу в первый (или даже во второй) класс во время пандемии, ведут себя совсем иначе, чем дети, у которых было нормальное знакомство с учебным заведением. У многих из них, кажется, меньше социальных навыков и намного больше тревожности, чем у учеников постарше", — llamaddramaa.