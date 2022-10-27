10 фото, которые сломают вам и глаза, и мозг, прежде чем вы поймёте, что на них происходит
Слышали теории про то, что мы живём в симуляции? Всё это, конечно, заговор чистой воды, но встречаются и подтверждения — глюки в реальной жизни, от которых становится не по себе. Собрали 10 примеров.
"Нарезал бекон, а у него сразу качество упало — на пиксели разлетелся", — idontlikethishole.
Фото © Reddit / idontlikethishole
"Нет, это не карта — это просто такая странная коррозия на кране", — Luke-Skywalk.
Фото © Reddit / Luke-Skywalk
"Чистил тыкву, а из-за очисток подумал, что у меня уже в глазах двоится", — Alternative_Order378.
Фото © Reddit / Alternative_Order378
"ЭТИ кружки", — 3vts.
Фото © Reddit / 3vts
"Кажется, в небе не хватает пары пикселей", — michaelbwang.
Фото © Reddit / michaelbwang
"У меня тут тень на пиксели распалась", — SeventySquids.
Фото © Reddit / SeventySquids
"Выглядит, будто эта фотография не в фокусе. Это не так", — Is_that_a_Titleist.
Фото © Reddit / Is_that_a_Titleist
"На этом яблоке есть размытая полоса, которая выглядит так, будто там просто текстура не прогрузилась", — SilentKnightOwl.
Фото © Reddit / SilentKnightOwl
"Эта хижина в Льюисе, штат Делавэр, — сплошная оптическая иллюзия", — riffdex.
Фото © Reddit / riffdex
"Эти корзины так сложили, что получилась оптическая иллюзия размытия", — CaptainPiracy.
Фото © Reddit / CaptainPiracy
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Reddit / 3vts, SilentKnightOwl