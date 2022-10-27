10 фото, которые сломают вам и глаза, и мозг, прежде чем вы поймёте, что на них происходит

"Нарезал бекон, а у него сразу качество упало — на пиксели разлетелся", — idontlikethishole.

Фото © Reddit / idontlikethishole

"Нет, это не карта — это просто такая странная коррозия на кране", — Luke-Skywalk.

Фото © Reddit / Luke-Skywalk

"Чистил тыкву, а из-за очисток подумал, что у меня уже в глазах двоится", — Alternative_Order378.

Фото © Reddit / Alternative_Order378

Фото © Reddit / 3vts

"Кажется, в небе не хватает пары пикселей", — michaelbwang.

Фото © Reddit / michaelbwang

"У меня тут тень на пиксели распалась", — SeventySquids.

Фото © Reddit / SeventySquids

"Выглядит, будто эта фотография не в фокусе. Это не так", — Is_that_a_Titleist.

Фото © Reddit / Is_that_a_Titleist

"На этом яблоке есть размытая полоса, которая выглядит так, будто там просто текстура не прогрузилась", — SilentKnightOwl.

Фото © Reddit / SilentKnightOwl

"Эта хижина в Льюисе, штат Делавэр, — сплошная оптическая иллюзия", — riffdex.

Фото © Reddit / riffdex

"Эти корзины так сложили, что получилась оптическая иллюзия размытия", — CaptainPiracy.