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27 октября, 16:20

10 фото, которые сломают вам и глаза, и мозг, прежде чем вы поймёте, что на них происходит

Слышали теории про то, что мы живём в симуляции? Всё это, конечно, заговор чистой воды, но встречаются и подтверждения — глюки в реальной жизни, от которых становится не по себе. Собрали 10 примеров.

"Нарезал бекон, а у него сразу качество упало — на пиксели разлетелся", — idontlikethishole.

Фото © Reddit / idontlikethishole

Фото © Reddit / idontlikethishole

"Нет, это не карта — это просто такая странная коррозия на кране", — Luke-Skywalk.

Фото © Reddit / Luke-Skywalk

Фото © Reddit / Luke-Skywalk

"Чистил тыкву, а из-за очисток подумал, что у меня уже в глазах двоится", — Alternative_Order378.

Фото © Reddit / Alternative_Order378

Фото © Reddit / Alternative_Order378

"ЭТИ кружки", — 3vts.

Фото © Reddit / 3vts

Фото © Reddit / 3vts

"Кажется, в небе не хватает пары пикселей", — michaelbwang.

Фото © Reddit / michaelbwang

Фото © Reddit / michaelbwang

"У меня тут тень на пиксели распалась", — SeventySquids.

Фото © Reddit / SeventySquids

Фото © Reddit / SeventySquids

"Выглядит, будто эта фотография не в фокусе. Это не так", — Is_that_a_Titleist.

Фото © Reddit / Is_that_a_Titleist

Фото © Reddit / Is_that_a_Titleist

"На этом яблоке есть размытая полоса, которая выглядит так, будто там просто текстура не прогрузилась", — SilentKnightOwl.

Фото © Reddit / SilentKnightOwl

Фото © Reddit / SilentKnightOwl

"Эта хижина в Льюисе, штат Делавэр, — сплошная оптическая иллюзия", — riffdex.

Фото © Reddit / riffdex

Фото © Reddit / riffdex

"Эти корзины так сложили, что получилась оптическая иллюзия размытия", — CaptainPiracy.

Фото © Reddit / CaptainPiracy

Фото © Reddit / CaptainPiracy

Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить

Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить

Обложка ©

Reddit / 3vts, SilentKnightOwl

Сергей Трофимов

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