Специалисты пожаловались на свои профдеформации, и вот 10 самых жизненных примеров

"Фотограф. Вижу реальность вокруг кадрами, то есть автоматически выделяю какую-то область, которая композиционно хорошо смотрится. И этот процесс не остановить вообще никак, это само собой происходит постоянно, но никак не мешает", — kushajtepryanik.

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"От журфака осталось: любые, даже самые жёсткие, новости читаю с холодной головой и не испытываю никаких чувств", — anniejakie.

"Да. Я редактор развлекательных программ на ТВ. Любое развлекательное шоу я смотрю с профессиональной точки зрения, понимаю, где постанова, думаю, как это всё снималось, замечаю косяки и т.д. Когда разговариваю с новыми людьми, будто превью беру по заготовленным привычным мне вопросам", — sisevna.

"Как кондитер, всегда цепляюсь взглядом за торт на фотках знакомых, если он деформирован, сразу думаю, что с ним было: хранили неверно или нестабильный крем, а если он выглядит супер, восхищаюсь и транспортировкой, и кондитером, который сделал торт", — svetazavg.

"Да, тяжко смотреть псевдоисторические фильмы и сериалы, хотя с момента ухода из аспирантуры истфака я сильно продвинулась с этой проблемой. Не могу смотреть на картинку в целом ни в кино, ни в театре, разбираю в голове костюмы и декорации, а ещё одежду людей на улице. По второму образованию я художник по костюмам", — ElektraDaillon.

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"Убитая плохим переводом игра слов. Иногда получается за считаные секунды восстановить у себя в голове оригинальный каламбур и ухахатываться там, где для моих друзей, говорящих только по-русски, никакой шутки нет", — ktotoTV.

"Да, у меня всё должно быть эстетично и дизайнерски правильно: еда в тарелке (могу отказаться есть), вывески на улице (бесят очень сильно), туториалы или инструкции, не ориентированные на быстрое понимание пользователем, вызывают бурное негодование", — Ness_Ti.

"Очень часто езжу в метро и при виде "восхитительных" маникюров девушек и женщин у меня либо горит жопа, либо дёргается глаз. За последние пару лет только раза два мысленно похвалила какого-то мастера", — twitdiarrhea.

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"Куча всего переводческо-редакторского. Например, очень раздражает, что 99% пользователей "Твиттера" не умеют пользоваться дефисом. Ерунда полная, но режет глаз каждый раз", — evil__sasha.