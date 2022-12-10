"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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10 декабря, 08:30

10 фото подарков, которые просто нельзя никому дарить, если не хочешь испортить отношения

Облажаться с подарком намного легче, чем кажется. Поэтому собрали 10 вариантов, о которых даже и размышлять не надо — ничего хорошего из этого всё равно не выйдет.

"Вот такой букет подарила мне девушка — коллега по работе", — Ikarius.

Фото © Pikabu / konskixyi

Фото © Pikabu / konskixyi

"Это свеча, которую я сделала для мамы, когда мне было 8, и подарила на Новый год. Господи...⁠⁠" kate9613.

Фото © Pikabu / kate9613

Фото © Pikabu / kate9613

"Когда не знаете, что подарить на Новый год⁠⁠... Ну вот лучше ничего и не дарить", — DpoBuLLIku.

Фото © Pikabu / DpoBuLLIku

Фото © Pikabu / DpoBuLLIku

"А сейчас серьёзно, такие "креативы" должны умирать, ещё не родившись. На дворе 2022 год", — RS31.

Фото © Pikabu / RS31

Фото © Pikabu / RS31

"Подарок должен быть красиво упакован⁠⁠", — dikers.

Фото © Pikabu / dikers

Фото © Pikabu / dikers

"Подарок⁠⁠", — konskixyi.

Фото © Pikabu / konskixyi

Фото © Pikabu / konskixyi

"Подарок в комплект не входит", — 341913.

Фото © Reddit / 341913

Фото © Reddit / 341913

"Подарок от бабушки... Можно было бы предугадать... Спасибо, что без ниток с иголками", — amalamb.

Фото © Reddit / amalamb

Фото © Reddit / amalamb

"Только что использовала бомбочку для ванны, которую мне подарили на Рождество. Теперь ванна выглядит так, словно в неё кто-то помочился", — GoogleError404.

Фото © Reddit / GoogleError404

Фото © Reddit / GoogleError404

"Оригинальная" упаковка", — Byunn.

Фото © Reddit / Byunn

Фото © Reddit / Byunn

7 идей, что подарить взрослому, чтобы разбудить в нём внутреннего ребёнка

7 идей, что подарить взрослому, чтобы разбудить в нём внутреннего ребёнка

Обложка ©

Pikabu / konskixyi, Ikarius

Сергей Трофимов

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