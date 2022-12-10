10 фото подарков, которые просто нельзя никому дарить, если не хочешь испортить отношения
Облажаться с подарком намного легче, чем кажется. Поэтому собрали 10 вариантов, о которых даже и размышлять не надо — ничего хорошего из этого всё равно не выйдет.
"Вот такой букет подарила мне девушка — коллега по работе", — Ikarius.
"Это свеча, которую я сделала для мамы, когда мне было 8, и подарила на Новый год. Господи..." — kate9613.
Фото © Pikabu / kate9613
"Когда не знаете, что подарить на Новый год... Ну вот лучше ничего и не дарить", — DpoBuLLIku.
Фото © Pikabu / DpoBuLLIku
"А сейчас серьёзно, такие "креативы" должны умирать, ещё не родившись. На дворе 2022 год", — RS31.
Фото © Pikabu / RS31
"Подарок должен быть красиво упакован", — dikers.
Фото © Pikabu / dikers
"Подарок", — konskixyi.
"Подарок в комплект не входит", — 341913.
Фото © Reddit / 341913
"Подарок от бабушки... Можно было бы предугадать... Спасибо, что без ниток с иголками", — amalamb.
Фото © Reddit / amalamb
"Только что использовала бомбочку для ванны, которую мне подарили на Рождество. Теперь ванна выглядит так, словно в неё кто-то помочился", — GoogleError404.
Фото © Reddit / GoogleError404
"Оригинальная" упаковка", — Byunn.
Фото © Reddit / Byunn