10 фото подарков, которые просто нельзя никому дарить, если не хочешь испортить отношения

"Вот такой букет подарила мне девушка — коллега по работе", — Ikarius.

Фото © Pikabu / konskixyi

"Это свеча, которую я сделала для мамы, когда мне было 8, и подарила на Новый год. Господи...⁠⁠" — kate9613.

Фото © Pikabu / kate9613

"Когда не знаете, что подарить на Новый год⁠⁠... Ну вот лучше ничего и не дарить", — DpoBuLLIku.

Фото © Pikabu / DpoBuLLIku

"А сейчас серьёзно, такие "креативы" должны умирать, ещё не родившись. На дворе 2022 год", — RS31.

Фото © Pikabu / RS31

"Подарок должен быть красиво упакован⁠⁠", — dikers.

Фото © Pikabu / dikers

Фото © Pikabu / konskixyi

"Подарок в комплект не входит", — 341913.

Фото © Reddit / 341913

"Подарок от бабушки... Можно было бы предугадать... Спасибо, что без ниток с иголками", — amalamb.

Фото © Reddit / amalamb

"Только что использовала бомбочку для ванны, которую мне подарили на Рождество. Теперь ванна выглядит так, словно в неё кто-то помочился", — GoogleError404.

Фото © Reddit / GoogleError404