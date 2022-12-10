Золотая медаль по сексу: Какой спорт выбрать, чтобы бить рекорды в постели

Британский производитель спортивного питания решил изучить, как влияет на половую жизнь спорт, которым занимается человек. Вот что показало исследование.

Гольф

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У игроков в гольф секс бывает чаще, чем у других спортсменов: в среднем 12,5 раза в месяц. По мнению экспертов, причина в том, что этот вид физической активности снижает уровень стресса и повышает ясность ума.

Футбол

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51% футболистов отмечают, что тренировки улучшили их сексуальную жизнь. И немудрено: футбол прокачивает выносливость, а женщины подчёркивают его привлекательность. Тем не менее оказалось, что представители именно этого спорта реже других добираются до вершины наслаждения.

Бег

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66% любителей бега признались, что их оргазмы стали ярче с тех пор, как они начали заниматься спортом, ведь пробежки усиливают либидо. Ещё один любопытный вывод: пары, которые бегают вместе, занимаются сексом чаще.

Велоспорт

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48% велосипедистов констатируют "расширение сексуальных возможностей". Вероятно, за счёт свойственного велоспорту развития мышц таза. Кроме того, велосипедные тренировки обеспечивают высокий уровень гормонов.

Йога/пилатес

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Любители йоги испытывают оргазмы в среднем по четыре раза в месяц. Она помогает прокачать баланс и гибкость тела, а также чувственность и осознанность, которые имеют ничуть не меньшее значение в постели.

Большой теннис

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38% теннисистов утверждают, что их либидо заметно выросло, и это самый высокий показатель среди всех видов спорта. Большой теннис развивает силу, координацию, выносливость и повышает уровень "гормонов счастья".

Силовые тренировки

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89% респондентов, которые регулярно занимаются силовыми тренировками, указали на позитивные изменения в своей сексуальной жизни. Это рекордный показатель среди всех видов физической активности. Эксперты подтверждают: у тех, кто дружит с тяжестями, либидо растёт как на дрожжах.

Ходьба/хайкинг

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78% приверженцев ходьбы заметили, что их половая жизнь заиграла новыми красками. Даже обычная прогулка может легко поднять вам настроение и зарядить сексуальной энергией. А теперь представьте, что вы отправились в многодневный поход!

Плавание

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Пловцы дали парадоксальные ответы. В то время как 81% из них отметили возросшее качество секса (с начала тренировок), 56% признались, что чувствуют себя неуверенно в постели. Возможно, в бассейн идут в основном как раз те, кто хотел бы это изменить.

Танцы/аэробика

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