Сибирячка представит Россию на конкурсе "Миссис мира – 2022" в США

В американском Лас-Вегасе начался конкурс красоты для замужних женщин "Миссис мира – 2022", в котором Россию представляет 31-летняя Яна Трофимова из Сибири. Об этом сообщает ТАСС.

"Несмотря на общую геополитическую ситуацию, я уверенно чувствую себя в финале "Миссис мира". "Миссис мира" по праву считается самым честным и непредвзятым конкурсом красоты и, я уверена, сохранит свой статус и в этом году. Для меня большая честь представить на нём свою страну", — сказала россиянка.

Яна Трофимова провела часть жизни в Новокузнецке, сейчас с мужем и двумя дочерьми живёт в Москве. Она работала юристом, затем была территориальным директором крупного международного бренда косметики, а после развивала свой бизнес в сфере красоты. В 2009 году она стала "мисс Кузбасс", принимала участие в "Мисс Россия", в 2021 году получила титул "Миссис Россия мира".