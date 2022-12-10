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10 декабря, 10:40

Сибирячка представит Россию на конкурсе "Миссис мира – 2022" в США

На конкурсе красоты "Миссис мира – 2022" Россию представляет Яна Трофимова из Сибири

<p>Яна Трофимова. Обложка © vk / <a href="https://vk.com/yannivologodskay?z=photo4445278_457239145/photos4445278" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Яна Трофимова</a></p>

Яна Трофимова. Обложка © vk / Яна Трофимова

В американском Лас-Вегасе начался конкурс красоты для замужних женщин "Миссис мира – 2022", в котором Россию представляет 31-летняя Яна Трофимова из Сибири. Об этом сообщает ТАСС.

"Несмотря на общую геополитическую ситуацию, я уверенно чувствую себя в финале "Миссис мира". "Миссис мира" по праву считается самым честным и непредвзятым конкурсом красоты и, я уверена, сохранит свой статус и в этом году. Для меня большая честь представить на нём свою страну", — сказала россиянка.

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Яна Трофимова провела часть жизни в Новокузнецке, сейчас с мужем и двумя дочерьми живёт в Москве. Она работала юристом, затем была территориальным директором крупного международного бренда косметики, а после развивала свой бизнес в сфере красоты. В 2009 году она стала "мисс Кузбасс", принимала участие в "Мисс Россия", в 2021 году получила титул "Миссис Россия мира".

Ранее Лайф писал о том, что 61-летняя челябинка Назифе Османова завоевала сразу два титула на конкурсе Ms&Mrs Universal World 2022 в ОАЭ, став "королевой Европы" и "мисс Вселенная".

Илья Суриков

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