ВС РФ ликвидировали две группы украинских диверсантов на Южно-Донецком направлении
Российские военные ликвидировали две группы украинских диверсантов на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, это произошло в районе населённого пункта Владимировка.
"На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений Вооружённых сил Украины на позиции наших войск в направлении населённых пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Огнём артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", — сообщил Конашенков.
Он добавил, что ВСУ потеряли на данном направлении до 40 военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре пикапа.
Ранее Лайф писал, что российские военные за прошедшие сутки уничтожили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины. Кроме того, поразить удалось 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Савицкий Вадим