ВС РФ ликвидировали две группы украинских диверсантов на Южно-Донецком направлении

Российские военные ликвидировали две группы украинских диверсантов на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, это произошло в районе населённого пункта Владимировка.

"На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений Вооружённых сил Украины на позиции наших войск в направлении населённых пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Огнём артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", — сообщил Конашенков.

Он добавил, что ВСУ потеряли на данном направлении до 40 военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре пикапа.