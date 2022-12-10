Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа", — заявил Конашенков.