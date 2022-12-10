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Регион
Опубликовано 10 декабря 2022, 10:25

Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа", — заявил Конашенков.

ВС РФ за сутки уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ за сутки уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Ранее Лайф сообщал, что в ходе проведения специальной военной операции ВС РФ пресекли попытку трёх усиленных украинских взводов атаковать в ДНР и Запорожской области.

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ТАСС / Рогулин Дмитрий

Артур Белкин
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