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10 декабря, 10:24

ВС РФ уничтожили за сутки более 50 украинских военных на Донецком направлении

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили более 50 украинских военных на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укреплённых опорных пунктов", — сказал он.

В результате российские военные также уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и три пикапа Вооружённых сил Украины.

Российская армия отбросила на исходные позиции три усиленных взвода ВСУ

Российская армия отбросила на исходные позиции три усиленных взвода ВСУ

А ранее ВС РФ на том же направлении уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ. Ликвидированы также три бронемашины и два пикапа Украины.

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ТАСС / Рогулин Дмитрий

Светлана Оперук

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