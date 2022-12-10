ВС РФ уничтожили за сутки более 50 украинских военных на Донецком направлении

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили более 50 украинских военных на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укреплённых опорных пунктов", — сказал он.

В результате российские военные также уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и три пикапа Вооружённых сил Украины.