ВС РФ уничтожили за сутки более 50 украинских военных на Донецком направлении
Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили более 50 украинских военных на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укреплённых опорных пунктов", — сказал он.
В результате российские военные также уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и три пикапа Вооружённых сил Украины.
А ранее ВС РФ на том же направлении уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ. Ликвидированы также три бронемашины и два пикапа Украины.
ТАСС / Рогулин Дмитрий