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10 декабря, 10:27

Российские военные за сутки уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населённых пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Бахмутовское и Клещиевка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Конашенкова, поразить удалось 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 197 районах.


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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 130 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Наталья Исакова

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