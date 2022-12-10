ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении

Бойцы Вооружённых сил России в рамках наступления заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении. За минувшие сутки в этом районе российские военные пресекли две контратаки ВСУ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Огнём артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наёмниками в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, за сутки на Краснолиманском направлении российские военные ликвидировали до 60 солдат ВСУ вместе с наёмниками, также в ходе боёв были уничтожены два бронеавтомобиля и одна боевая машина пехоты противника.