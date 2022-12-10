ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Бойцы Вооружённых сил России в рамках наступления заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении. За минувшие сутки в этом районе российские военные пресекли две контратаки ВСУ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Огнём артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наёмниками в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, за сутки на Краснолиманском направлении российские военные ликвидировали до 60 солдат ВСУ вместе с наёмниками, также в ходе боёв были уничтожены два бронеавтомобиля и одна боевая машина пехоты противника.
Ранее Лайф писал, что российские военные за прошедшие сутки уничтожили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины. Кроме того, поразить удалось 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.
ТАСС / Савицкий Вадим