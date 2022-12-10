В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада в столице. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Комплекса городского хозяйства города.

"Согласно прогнозам синоптиков, в столице в выходные и понедельник ожидается снег, местами мокрый, гололёд, снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", — заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Круглосуточно в столице будут дежурить аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, состояние дорог города непрерывно мониторят городские службы. На МКАД, в ТиНАО и других районах столицы будут круглосуточно дежурить тягачи для помощи водителям грузовых автомобилей. Особое внимание также уделят очистке тротуаров и пешеходных зон от снега.