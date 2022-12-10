Сборная Нидерландов обрела нового тренера менее чем через сутки после вылета с ЧМ в Катаре
Рональд Куман стал главным тренером сборной Нидерландов по футболу
Известный специалист Рональд Куман во второй раз за время своей карьеры стал главным тренером сборной Нидерландов по футболу. Произошло это менее чем через сутки после вылета "оранжевых" с чемпионата мира в Катаре.
Стоит отметить, что соответствующее решение было принято в апреле этого года. Тогда же было объявлено о сроках контракта с Куманом — действовать он будет до 2026 года. Специалист уже работал с национальной командой с 2018 по 2020 год, после чего занял аналогичную должность в "Барселоне". Предыдущий наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул свой пост после поражения от Аргентины.
Напомним, что матч Аргентина – Нидерланды завершился победой южноамериканцев в серии послематчевых пенальти. При этом оранжевые по ходу встречи сумели отыграться со счёта 0:2 и перевести матч в дополнительное время. Игра была богатой на крайне эмоциональные события и стычки, а после матча главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил игрока команды Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью.
ТАСС / АР / Manu Fernandez