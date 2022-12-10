Сборная Нидерландов обрела нового тренера менее чем через сутки после вылета с ЧМ в Катаре

Известный специалист Рональд Куман во второй раз за время своей карьеры стал главным тренером сборной Нидерландов по футболу. Произошло это менее чем через сутки после вылета "оранжевых" с чемпионата мира в Катаре.

Стоит отметить, что соответствующее решение было принято в апреле этого года. Тогда же было объявлено о сроках контракта с Куманом — действовать он будет до 2026 года. Специалист уже работал с национальной командой с 2018 по 2020 год, после чего занял аналогичную должность в "Барселоне". Предыдущий наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул свой пост после поражения от Аргентины.