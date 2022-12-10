Джонсон предрёк Западу тяжёлую зиму, но через год

Эта зима для западных стран будет трудной без российского газа, а следующая — может стать ещё тяжелее. Об этом заявил бывший британский премьер Борис Джонсон в статье для The Wall Street Journal.

"Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом мы её преодолеем. Более серьёзная проблема — это следующая зима 2023–2024 года, когда эти запасы сократятся и их будет труднее восполнять", — написал он.

Джонсон добавил, что новые терминалы сжиженного природного газа на этот момент ещё не будут работать. По его словам, ряд европейских государств торопится реализовать больше возможностей для создания морской ветряной энергии, однако они тоже не будут готовы. Ситуацию осложняет и ограниченное число ядерных реакторов. Автор статьи также подчеркнул, что всё большее оказание помощи Киеву рискует стать "болезненным" в ходе выделения денег, однако стоит и дальше поддерживать Украину.