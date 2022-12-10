В Дрездене неизвестный застрелил пожилую женщину и захватил заложников
В Дрездене полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников
В немецком городе Дрездене полицейские проводят операцию, которая связана с предполагаемым захватом заложников в торговом центре, сообщили в полиции ФРГ.
Торговый центр, где злоумышленник, предварительно, захватил заложников. Фото © Twitter / InsiderNewsKe
Ранее СМИ писали о том, что в редакцию радиостанции "Радио Дрезден" пытался ворваться неизвестный вооружённый мужчина. Он хотел прострелить противопожарную дверь у главного входа, но не смог попасть в датчик. Сотрудники успели укрыться и вызвали полицию. После этого мужчина скрылся. По предварительной информации, он забаррикадировался в аптеке местного торгового центра.
Центр города перекрыт, пишет Bild. По данным издания, перед тем как ворваться в редакцию радиостанции, мужчина застрелил 70-летнюю женщину.
Ранее Лайф сообщал о том, что взявший в заложники и ранивший 9-летнего сына пьяный неадекват из города Курдово Ленинградской области рассказал, что на такой поступок пошёл из-за сложностей в отношениях с женой, и полностью сознался в содеянном.
Twitter / RakanSlmaan