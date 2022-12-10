Власти Грузии пока не рассматривают вопрос о восстановлении авиасообщения с Россией

Вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией не стоит на повестке дня у властей страны. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра по связям с РФ Зураб Абашидзе, пишет РИА "Новости".

"Что касается темы прямого авиасообщения, данный вопрос не стоит в повестке дня", — заявил Абашидзе.

Он также заметил, что в Тбилиси знают о планах Москвы упростить визовый режим для ряда стран и что гражданам РФ с 2011 года не требуются никакие дополнительные разрешения для посещения Грузии.