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10 декабря, 11:38

Медведев: Вместо памятников Пушкину и Суворову на Украине поставят монументы гетманам

Вместо памятников полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину, которые снесли в городе Тульчин Винницкой области Украины, установят монументы в честь гетманов. Такое предположение высказал в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам", — написал он.

Медведев также ответил на решение Верховной рады фрагментом романа Михаила Булгакова "Белая гвардия". В этом кусочке персонаж Алексей Турбин говорит: "Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым". Он рассуждал о деяниях Скоропадского, который "издевался над русскими офицерами" и "терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует".

О сносе памятников Суворову и Пушкину в Винницкой области стало известно ранее. Украинский депутат Лариса Белозир соответствующую новость сообщила в соцсетях.

В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан

В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан

В последнее время российские памятники во многих украинских городах подвергаются актам вандализма. Так, хулиганы написали на монументе Екатерины II: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову. Позднее нарушители превратили монумент в виселицу. Известно, что затем жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника императрице.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук

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