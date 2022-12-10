Медведев: Вместо памятников Пушкину и Суворову на Украине поставят монументы гетманам
Вместо памятников полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину, которые снесли в городе Тульчин Винницкой области Украины, установят монументы в честь гетманов. Такое предположение высказал в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам", — написал он.
Медведев также ответил на решение Верховной рады фрагментом романа Михаила Булгакова "Белая гвардия". В этом кусочке персонаж Алексей Турбин говорит: "Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым". Он рассуждал о деяниях Скоропадского, который "издевался над русскими офицерами" и "терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует".
О сносе памятников Суворову и Пушкину в Винницкой области стало известно ранее. Украинский депутат Лариса Белозир соответствующую новость сообщила в соцсетях.
В последнее время российские памятники во многих украинских городах подвергаются актам вандализма. Так, хулиганы написали на монументе Екатерины II: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову. Позднее нарушители превратили монумент в виселицу. Известно, что затем жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника императрице.
VK / Дмитрий Медведев