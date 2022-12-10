Медведев: Вместо памятников Пушкину и Суворову на Украине поставят монументы гетманам

Вместо памятников полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину, которые снесли в городе Тульчин Винницкой области Украины, установят монументы в честь гетманов. Такое предположение высказал в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев также ответил на решение Верховной рады фрагментом романа Михаила Булгакова "Белая гвардия". В этом кусочке персонаж Алексей Турбин говорит: "Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым". Он рассуждал о деяниях Скоропадского, который "издевался над русскими офицерами" и "терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует".