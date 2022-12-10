В Эрмитаже открыли выставку об истории Ближнего и Среднего Востока

В петербургском Эрмитаже открылась выставка, посвящённая истории Ближнего и Среднего Востока, на которой представлены уникальные предметы из коллекции выдающегося учёного Николая Лихачёва. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" .

Среди экспонатов можно увидеть свидетельства почтения богам, сохранившиеся юридические документы, письмена Месопотамии, греческие надписи, печатные книги, символы из Древнего Египта и многое другое. Всё это может помочь в понимании истории земель Среднего и Ближнего Востока. По словам сотрудников музея, равным такой выставке нет не только в России, но и за её пределами. Всё из-за уникальности коллекции Лихачёва, которая сложилась в начале ХХ века.