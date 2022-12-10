Врач развеяла шесть популярных мифов о катаракте

Катаракта не всегда бывает только у пожилых людей и её не больно удалять. Об этом Лайфу рассказала врач-офтальмолог Центра офтальмологии "МЕДСИ" на Солянке Александра Яворовская. Она перечислила шесть распространённых мифов об этом недуге.

Миф № 1. Катаракта – болезнь пожилых

По словам эксперта, возраст пациентов с приобретённой катарактой, действительно, не слишком молодой, чаще заболевание встречается у людей от 40 до 60 лет. Но при этом, недуг бывает врождённым — в этом случае человек болеет ей с младенчества.

Миф № 2. Катаракту можно вылечить с помощью капель, БАДов или гимнастики для глаз

Яворовская заявила о том, что на данный момент медицина не имеет данных об эффективности лечения этого заболевания с помощью БАДов, таблеток, капель и народных средств.

"Врачи неоднократно предупреждали — самолечение усугубляет состояние, поэтому лучший метод и в этом случае – не ставить диагноз себе самостоятельно, а обратиться за помощью к врачу-офтальмологу", — рекомендовала специалист.

Миф № 3. Нужно ждать пока катаракта "созреет"

Врач считает, что вопреки распространённому мнению, не нужно ждать пока катаракта усугубиться. По её словам, современная медицина располагает целым арсеналом средств, включая ультразвуковое оборудование, которые позволяют уже на ранних стадиях осуществить минимально инвазивное вмешательство.

Миф № 4. Удалять катаракту больно

Избавляться от недуга вовсе не больно. Поскольку сейчас операция по замене хрусталика проводится полностью под местной анестезией, поэтому пациент ничего не чувствует.

Миф № 5. Слишком долго восстанавливаться

Существует мнение о том, что после хирургии катаракты придётся долго восстанавливаться. По словам Яворовской, это не так. Само вмешательство длится около семи минут, яркая картинка появится уже на следующий день, а весь процесс восстановления займёт около месяца.

Миф № 6. Нужно оперировать в холодное время года

Современная медицина располагает возможностями для оперирования катаракты в тёплое время года. Раньше считалось, что летом процесс заживления проходит дольше и сложнее из-за жары. Теперь, благодаря замене хрусталика по бесшовной европейской технологии, эта проблема исчезла.