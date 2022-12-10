"Слаженная работа, браво": Захарова высмеяла "драму" с госпереворотом, развернувшуюся в ФРГ

При этом Захарову возмутило, что немецкие власти так быстро и жёстко подавили переворот, однако ранее они сами же поддержали аналогичный на Украине. Так, дипломат напомнила, что бывший вице-канцлер Германии Гидо Вестервелле в 2013 году встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции, а немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в месяцы Евромайдана и вовсе "вёл переговоры с путчистами и узурпаторами". После этого представитель МИД РФ задалась вопросом, можно ли назвать захват конституционных органов власти ультраправыми радикалами попытками госпереворота, и если да, то почему немецкие политики одобряли подобные действия радикалов на Украине. Резюмируя вышесказанное Захарова подчеркнула, что на этот вопрос Берлин должен ответить.