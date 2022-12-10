"Слаженная работа, браво": Захарова высмеяла "драму" с госпереворотом, развернувшуюся в ФРГ
Захарова провела аналогию между попыткой госпереворота в ФРГ и Евромайданом на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала "драму", которая развернулась в Германии в последние дни. Напомним, на текущей неделе там арестовали 25 человек, подозреваемых якобы в подготовке госпереворота.
"Берлин устоял перед 25 революционерами. Слаженная работа, браво. Аплодируем стоя. Конституционный строй в безопасности", — с иронией высказалась российский дипломат.
При этом Захарову возмутило, что немецкие власти так быстро и жёстко подавили переворот, однако ранее они сами же поддержали аналогичный на Украине. Так, дипломат напомнила, что бывший вице-канцлер Германии Гидо Вестервелле в 2013 году встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции, а немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в месяцы Евромайдана и вовсе "вёл переговоры с путчистами и узурпаторами". После этого представитель МИД РФ задалась вопросом, можно ли назвать захват конституционных органов власти ультраправыми радикалами попытками госпереворота, и если да, то почему немецкие политики одобряли подобные действия радикалов на Украине. Резюмируя вышесказанное Захарова подчеркнула, что на этот вопрос Берлин должен ответить.
О масштабных задержаниях, прошедших в Германии, стало известно в минувшую среду, 7 декабря. Правоохранители подозревают сторонников одной из праворадикальных групп в подготовке государственного переворота. Позже появилась информация, что задержанные, среди которых есть одна гражданка России, якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения.
VK / МИД России