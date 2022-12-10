Пьяный житель Саратова во время госпитализации избил врача скорой помощи

СУ СК России по Саратовской области сообщает о начале проверки инцидента с нападением пьяного пациента на фельдшера в столице региона. Инцидент произошёл накануне, 9 декабря, в машине скорой помощи.

Поздно вечером 46-летний мужчина во время оказания помощи медиками ударил по лицу девушку-фельдшера. 27-летняя пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. От госпитализации она отказалась, но заявление в полицию на буйного пациента написала. Сейчас мужчину планируют привлечь к ответственности.

"Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи", — сообщает пресс-служба СК по региону.