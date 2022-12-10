Брежнева отказалась от "фамилии", вспомнив о национальности, но в Сети не оценили её порыв

Украинская певица расплакалась на концерте в Риге, говоря о стране, в которой родилась. Кадры опубликовал телеграм-канал "Дневники знаменитостей".

Вера Брежнева заявила, что она украинка, на концерте в Латвии. Видео © Telegram / Дневники знаменитостей

В ходе выступления артистка подчеркнула, что с начала российской специальной военной операции на Украине не давала концерты, и это был первый перерыв за 20 лет её карьеры. При этом резко высказываться в адрес России Брежнева не стала.

"Я Вера. Я украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов. Но не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела", — сказала она.

Хотя поклонники на концерте и встретили такое заявление Брежневой громкими аплодисментами, но в Сети пользователи скептически отнеслись к тому, что певица "вспомнила" о национальности. Как пишет телеграм-канал "Политика Страны", пользователи заявили, что знаменитость "переобулась в воздухе". Дело в том, что ещё в 2019 году в интервью российскому актёру Вячеславу Манучарову Брежнева попросила не называть её украинской певицей, так как она ни разу не участвовала в музыкальных шоу в Незалежной, а также не пела песен на украинском языке. К тому же, добавила исполнительница, её первый концерт состоялся в Санкт-Петербурге.

А на выступлении в Риге Брежнева исполнила 17 песен на русском языке и одну на украинском. По словам артистки, последнюю композицию она сочинила со своим супругом, композитором Константином Меладзе, ещё три года назад, но презентовать решили только сейчас. Кроме того, на концерте певица заявила, что отказалась от псевдонима "Брежнева", которое придумали ей в начале карьеры в группе "ВИА Гра". Теперь она просто Vera.