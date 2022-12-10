"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 12:40

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании усадьбы Лопухиных в центре Москвы, в результате которого пострадал один спасатель.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело по факту происшествия, ход расследования которого будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", — сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.

Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве полностью потушен

Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве полностью потушен

Как уже рассказывал Лайф, усадьба конца XVII века загорелась утром 10 декабря в Малом Знаменском переулке. В процессе возгорания произошло обрушение перекрытий, под которые и попал пожарный. Мужчину доставили в больницу с предварительным диагнозом "перелом двух рёбер, ушиб колена".

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров