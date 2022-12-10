Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании усадьбы Лопухиных в центре Москвы, в результате которого пострадал один спасатель.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело по факту происшествия, ход расследования которого будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", — сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.