Отец Влашича не исключил возвращения сына в ЦСКА

Йошко Влашич — отец хорватского футболиста Николы Влашича — рассказал о возможном возвращении 25-летнего спортсмена в московский ФК ЦСКА. Таким мнением он поделился с журналистами издания "Спорт-Экспресс".

"Может ли однажды Никола вернуться в ЦСКА? Кто знает. Никто не знает, что может случиться в будущем", — отметил Влашич.

Он добавил, что игра за ЦСКА была невероятной не только для Николы, но и для всей семьи. Мужчина подчеркнул, что близкие всегда будут помнить этот период в карьере футболиста.