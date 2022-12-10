Отец Влашича не исключил возвращения сына в ЦСКА
Йошко Влашич — отец хорватского футболиста Николы Влашича — рассказал о возможном возвращении 25-летнего спортсмена в московский ФК ЦСКА. Таким мнением он поделился с журналистами издания "Спорт-Экспресс".
"Может ли однажды Никола вернуться в ЦСКА? Кто знает. Никто не знает, что может случиться в будущем", — отметил Влашич.
Он добавил, что игра за ЦСКА была невероятной не только для Николы, но и для всей семьи. Мужчина подчеркнул, что близкие всегда будут помнить этот период в карьере футболиста.
Лайф напоминает, что Влашич играл за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В августе 2021 года футболист перешёл из ЦСКА в лондонский "Вест Хэм" за 30 миллионов евро. При этом сейчас он играет за "Торино" на правах аренды из английского клуба. В середине июня агент Влашича заявил, что футболист не заинтересован в возвращении в Россию.
ТАСС / Бухарев Олег