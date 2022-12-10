В США нашли одно слово, которым можно описать работу Байдена, но оно ему не понравится

Работу президента США Джо Байдена в 2022 году можно описать словом "деменция" из-за его состояния здоровья и соответствующие политические решения. Такое мнение высказал обозреватель портала American Thinker Ноэль Уильямс.

По мнению автора материала, нарушения когнитивных функций у главы Белого дома и других видных американских политиков становятся всё более заметными, а врачи даже посоветовали Байдену пройти специальный тест. Тревогу вызывает странное поведение президента США: его рукопожатия с "призраком" или же бег от пасхального кролика.

"Возможно, больше смущают его зловещие намёки на "ядерный армагеддон" и его предупреждения о тяжёлой болезни и смерти. Если мы получаем лидеров, которых заслуживаем, что мы сделали такого плохого?" — вопрошает Уильямс.

Автор напомнил, что в Конституции США нет верхней планки для участия в президентских выборах, в отличии от нижней. При этом руководивший страной в 1945–1953 годах Гэрри Трумэн называл старение и дряхлость "ужасными болезнями законодательства". Примечательно, что сейчас средний возраст сенаторов вырос до 64,3 года.

"Байден также доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово "деменция" заслуживает быть словом 2022 года", — добавил Уильямс.