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10 декабря, 13:11

В Петербурге извращенец поцеловал в губы восьмилетнюю девочку в лифте

В Петербурге разыскивают мужчину, поцеловавшего в губы восьмилетнюю девочку в лифте

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который поцеловал в губы незнакомую восьмилетнюю девочку в лифте жилого дома, а затем сбежал. За помощью к полицейским обратилась мать потерпевшей малышки, сообщает телеграм-канал SHOT.

В Петербурге извращенец поцеловал восьмилетнюю девочку в губы. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент, как уточняется, произошёл 9 декабря в лифте жилого дома на Софийской улице. Действия извращенца попали на камеру видеонаблюдения, установленную в кабине подъёмника. На кадрах видно, что злоумышленник хватает девочку и целует её в губы, после чего неадекват выходит из лифта и скрывается в неизвестном направлении.

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Ранее сообщалось, что в городе Вятские Поляны Кировской области мужчина пытался похитить восьмилетнюю девочку прямо на улице в разгар дня. Школьница ждала зелёный сигнал светофора, когда незнакомец накинулся на неё. Очевидцы отбили ребёнка.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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