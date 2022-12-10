В Петербурге извращенец поцеловал в губы восьмилетнюю девочку в лифте
В Петербурге разыскивают мужчину, поцеловавшего в губы восьмилетнюю девочку в лифте
В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который поцеловал в губы незнакомую восьмилетнюю девочку в лифте жилого дома, а затем сбежал. За помощью к полицейским обратилась мать потерпевшей малышки, сообщает телеграм-канал SHOT.
В Петербурге извращенец поцеловал восьмилетнюю девочку в губы. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент, как уточняется, произошёл 9 декабря в лифте жилого дома на Софийской улице. Действия извращенца попали на камеру видеонаблюдения, установленную в кабине подъёмника. На кадрах видно, что злоумышленник хватает девочку и целует её в губы, после чего неадекват выходит из лифта и скрывается в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что в городе Вятские Поляны Кировской области мужчина пытался похитить восьмилетнюю девочку прямо на улице в разгар дня. Школьница ждала зелёный сигнал светофора, когда незнакомец накинулся на неё. Очевидцы отбили ребёнка.
Telegram / SHOT