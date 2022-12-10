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10 декабря, 13:12

Украинские военные обстреливают береговую линию Энергодара

Украинские военные обстреливают береговую линию Энергодара. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Обстрел ведут по береговой линии Энергодара. Около полутора десятков прилётов было", — заявил он ТАСС.

Рогов добавил, что удары были зафиксированы примерно в двух километрах от Запорожской атомной электростанции (АЭС). При этом данные об обстрелах территории и промзоны предприятия пока не подтверждаются.

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Ранее Лайф писал, что Россия поддерживает создание зоны безопасности у Запорожской АЭС, но считает необходимым договориться о её параметрах. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.

Обложка ©

ТАСС

Никита Осипов
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