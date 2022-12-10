Украинские военные обстреливают береговую линию Энергодара
Украинские военные обстреливают береговую линию Энергодара. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Обстрел ведут по береговой линии Энергодара. Около полутора десятков прилётов было", — заявил он ТАСС.
Рогов добавил, что удары были зафиксированы примерно в двух километрах от Запорожской атомной электростанции (АЭС). При этом данные об обстрелах территории и промзоны предприятия пока не подтверждаются.
Ранее Лайф писал, что Россия поддерживает создание зоны безопасности у Запорожской АЭС, но считает необходимым договориться о её параметрах. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.
ТАСС