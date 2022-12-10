Врач посоветовала бороться со стрессом с помощью правила из физики

Постоянное беспокойство и забывчивость указывают на проблемы, появившийся из-за длительного стресса. А как с ним бороться и причём тут физика рассказала Лайфу врач-терапевт ММЦ "МЕДСИ" на Мичуринском проспекте Наталья Лахтовская.

Стрессом называется типичная реакция организма на факторы внешней среды. При борьбе с ним в организме выделяются гормоны, которые помогают сохранить самообладание — адреналин и кортизол. Таким образом, тело пытается сделать всё возможное, чтобы вернуться в состояние покоя. Так, например, если во время прогулки перед человеком упадёт дерево, он испугается, перепрыгнет и продолжит свой путь.

Однако бывают случаи длительного стресса, проявления которого делятся на несколько групп. По словам врача, они могут по-разному сочетаться у разных людей. Эмоциональная сфера. В этом случае у человека проявляется фрустрация, он пытается избегать других людей, недоволен собой и чувствует перегруженность.

В этом случае у человека проявляется фрустрация, он пытается избегать других людей, недоволен собой и чувствует перегруженность. Физическая сфера. Для неё характерна постоянная сонливость, головные боли, сниженный иммунитет, звон в ушах, мускульная боль при отсутствии тренировок.

Для неё характерна постоянная сонливость, головные боли, сниженный иммунитет, звон в ушах, мускульная боль при отсутствии тренировок. Когнитивные симптомы выражаются в постоянном беспокойстве, забывчивости и неорганизованности, неспособности сфокусироваться, а также в несвойственном обычному состоянии пессимизме.

выражаются в постоянном беспокойстве, забывчивости и неорганизованности, неспособности сфокусироваться, а также в несвойственном обычному состоянии пессимизме. Поведенческие индикаторы, то есть изменение аппетита, прокрастинация и избегание ответственности, злоупотребление алкоголем, наркотиками или сигаретами.

В борьбе со стрессом Лахтовская посоветовала вспомнить правило из физики: сила действия равна силе противодействия. Следовательно, не нужно с собой бороться, а надо просто позаботиться.

"Забота о себе начинается с малого. Пусть это будет пять минут зарядки, но каждый день; спать лучше лечь ещё сегодня, а гулять в приятной компании или без лучше каждый день и спокойным шагом", — заключила врач.