Неймар рассказал о боли из-за вылета сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре
Неймар — о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022: Будем оплакивать поражение и страдать
Члены сборной Бразилии после вылета с чемпионата мира по футболу в Катаре вернутся домой, где будут оплакивать поражение и страдать. Об этом рассказал капитан национальной команды Неймар.
"Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение будет долго болеть. <...> Мы не осуществили мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать поражение дома и страдать из-за него", — приводит его слова Globo.
Неймар сравнил произошедшее с кошмарным сном. Вместе с тем он поблагодарил бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение к игрокам. При этом футболист подчеркнул, что винить в проигрыше некого: "Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем".
Как уже сообщал Лайф, Хорватия победила Бразилию по итогам пенальти. Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В дополнительное — голы забили Неймар и хорват Петкович, а в серии пенальти сильнее оказались хорваты — встреча завершилась со счётом 4:2.
ТАСС / АР / Darko Bandic