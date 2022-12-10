Неймар рассказал о боли из-за вылета сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре

Члены сборной Бразилии после вылета с чемпионата мира по футболу в Катаре вернутся домой, где будут оплакивать поражение и страдать. Об этом рассказал капитан национальной команды Неймар.

"Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение будет долго болеть. <...> Мы не осуществили мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать поражение дома и страдать из-за него", — приводит его слова Globo.

Неймар сравнил произошедшее с кошмарным сном. Вместе с тем он поблагодарил бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение к игрокам. При этом футболист подчеркнул, что винить в проигрыше некого: "Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем".