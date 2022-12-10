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10 декабря, 13:34

Неймар рассказал о боли из-за вылета сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре

Неймар — о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022: Будем оплакивать поражение и страдать

Члены сборной Бразилии после вылета с чемпионата мира по футболу в Катаре вернутся домой, где будут оплакивать поражение и страдать. Об этом рассказал капитан национальной команды Неймар.

"Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение будет долго болеть. <...> Мы не осуществили мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать поражение дома и страдать из-за него", — приводит его слова Globo.

Неймар сравнил произошедшее с кошмарным сном. Вместе с тем он поблагодарил бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение к игрокам. При этом футболист подчеркнул, что винить в проигрыше некого: "Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем".

Неймар повторил рекорд Пеле по количеству голов за сборную Бразилии

Неймар повторил рекорд Пеле по количеству голов за сборную Бразилии

Как уже сообщал Лайф, Хорватия победила Бразилию по итогам пенальти. Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В дополнительное — голы забили Неймар и хорват Петкович, а в серии пенальти сильнее оказались хорваты — встреча завершилась со счётом 4:2.

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ТАСС / АР / Darko Bandic

Светлана Оперук

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