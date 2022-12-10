В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2022 год

В Осло сегодня состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2022 год. Церемония по традиции проходит в здании ратуши, трансляция ведётся на сайте Нобелевского фонда. На награждении присутствуют норвежская королевская семья и члены кабмина.

Глава Нобелевского комитета страны Берит Райсс-Андерсен вручила золотую медаль с портретом основателя премии шведского химика Альфреда Нобеля и диплом белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому. Его на мероприятии представляла супруга Наталья Пинчук. Награды также получили члены российского центра "Мемориал"* и украинского Центра гражданских свобод Ян Рачинский и Александр Матвийчук. Их отметили за заслуги, связанные с представлением гражданского общества в государствах.

"Норвежский Нобелевский комитет твёрдо убежден, что три лауреата премии мира этого года олицетворяют жизненно важную роль гражданского общества в достижении и поддержании мира. Сегодня мы встречаемся в Осло и Стокгольме, чтобы чествовать все Нобелевские премии", — отметила Райсс-Андерсен.

Ранее Лайф писал, что Нобелевский фонд не позвал послов России и Белоруссии на церемонию вручения премии. Причиной решения стала российская спецоперация на Украине.