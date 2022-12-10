Косметолог рассказала, как справиться с сухостью кожи зимой

Многие сталкиваются с сухостью кожи именно в зимний период, ведь в это время существует целый ряд факторов, способствующих этому. О том, как справиться с таким недугом, Лайфу рассказала врач – косметолог-дерматолог-трихолог "СМ-косметологии", кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.

По словам специалиста, сухость кожи может начаться из-за сокращения светового дня, из-за чего человек получает меньше витамина D, и включения отопления в помещениях. Кроме того, повлиять на состояние эпидермиса может и жёсткая вода.

Справиться с сухостью поможет несколько правил, например применение увлажняющих кремов для всего тела. Желательно делать это два раза в день и использовать гипоаллергенные средства.

"Для устранения сухости кожи необходимо принимать витамин D, железо, цинк, магний и витамины А и Е. Но только по назначению врача и с выявлением их недостатка. Для того чтобы понять, нуждаетесь ли вы в приёме данных витаминов, необходимо пройти исследование", — рассказала Пащенко.

Также крайне важно употреблять достаточное количество воды — в идеале 2,5 литра в день — и не спать возле батарей, а ещё лучше приобрести увлажнитель воздуха для помещений. Кроме того, специалист посоветовала применять мягкие очищающие средства для ухода за кожей, принимать ванны с увлажняющими компонентами и соблюдать диету.

"Питание отражается на состоянии кожи. Поэтому очень важно правильно и сбалансированно питаться с большим количеством витаминов и микроэлементов", — заключила Пащенко.