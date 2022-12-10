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Регион
Опубликовано 10 декабря 2022, 16:52
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Бут рассказал о самом тяжёлом испытании, которое ему пришлось пережить в тюрьме США

Бут назвал отсутствие общения с близкими самым тяжёлым испытанием в американской тюрьме

Россиянин Виктор Бут, освобождённый из американской тюрьмы, рассказал депутату Госдумы Марии Бутиной, что отсутствие возможности общения с родными и друзьями для него было самым тяжёлым испытанием за решёткой. Его слова приводит RT.

Бут рассказал о самом тяжёлом испытании в американской тюрьме. Видео © Telegram / RT на русском

"Самое тяжёлое было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время. Когда там приходили адвокаты, у них свои как бы проблемы, вот именно отсутствие общения с близкими, друзьями <...> это было самое тяжёлое, что только могло случиться", — сказал Бут в разговоре с парламентарием.

В тюрьме россиянину разрешалось только раз в месяц созваниваться с близкими. Бут также напомнил, что около трёх лет находился в одиночной камере. Всего же он провёл за решёткой 23 года.

Байден запретил россиянину Буту возвращаться в Штаты
Байден запретил россиянину Буту возвращаться в Штаты

Напомним, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

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Telegram / RT на русском

Наталья Исакова
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