Бут рассказал о самом тяжёлом испытании, которое ему пришлось пережить в тюрьме США
Бут назвал отсутствие общения с близкими самым тяжёлым испытанием в американской тюрьме
Россиянин Виктор Бут, освобождённый из американской тюрьмы, рассказал депутату Госдумы Марии Бутиной, что отсутствие возможности общения с родными и друзьями для него было самым тяжёлым испытанием за решёткой. Его слова приводит RT.
Бут рассказал о самом тяжёлом испытании в американской тюрьме. Видео © Telegram / RT на русском
"Самое тяжёлое было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время. Когда там приходили адвокаты, у них свои как бы проблемы, вот именно отсутствие общения с близкими, друзьями <...> это было самое тяжёлое, что только могло случиться", — сказал Бут в разговоре с парламентарием.
В тюрьме россиянину разрешалось только раз в месяц созваниваться с близкими. Бут также напомнил, что около трёх лет находился в одиночной камере. Всего же он провёл за решёткой 23 года.
Напомним, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
Telegram / RT на русском