Бут рассказал о самом тяжёлом испытании, которое ему пришлось пережить в тюрьме США

Россиянин Виктор Бут, освобождённый из американской тюрьмы, рассказал депутату Госдумы Марии Бутиной, что отсутствие возможности общения с родными и друзьями для него было самым тяжёлым испытанием за решёткой. Его слова приводит RT.

Бут рассказал о самом тяжёлом испытании в американской тюрьме. Видео © Telegram / RT на русском

"Самое тяжёлое было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время. Когда там приходили адвокаты, у них свои как бы проблемы, вот именно отсутствие общения с близкими, друзьями <...> это было самое тяжёлое, что только могло случиться", — сказал Бут в разговоре с парламентарием.