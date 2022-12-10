ФИФА начала разбирательство в отношении сборной Аргентины после матча ЧМ с Нидерландами
Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Ассоциации футбола Аргентины из-за поведения игроков сборной во время и после матча четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре против Нидерландов. Об этом пишет издание Mundo Deportivo.
В частности, поводом для разбирательств могут стать эпизоды с выносом мяча в скамейку запасных оранжевых от полузащитника Леандро Паредеса, празднование победы в матче с жестами в адрес соперника или же критика работы главного арбитра встречи Антонио Матеу Лаоса от вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса. Вердикт будет вынесен в ближайшее время.
Напомним, что матч Аргентина – Нидерланды завершился победой южноамериканцев в серии послематчевых пенальти. При этом оранжевые по ходу встречи сумели отыграться со счёта 0:2 и перевести матч в дополнительное время. Игра была богатой на крайне эмоциональные события и стычки, а после матча главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил игрока команды Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью.
ТАСС / АР / Ricardo Mazalan