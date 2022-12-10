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10 декабря, 14:04

ФИФА начала разбирательство в отношении сборной Аргентины после матча ЧМ с Нидерландами

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Ассоциации футбола Аргентины из-за поведения игроков сборной во время и после матча четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре против Нидерландов. Об этом пишет издание Mundo Deportivo.

В частности, поводом для разбирательств могут стать эпизоды с выносом мяча в скамейку запасных оранжевых от полузащитника Леандро Паредеса, празднование победы в матче с жестами в адрес соперника или же критика работы главного арбитра встречи Антонио Матеу Лаоса от вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса. Вердикт будет вынесен в ближайшее время.

Футбольный журналист умер прямо во время матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ в Катаре

Футбольный журналист умер прямо во время матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ в Катаре

Напомним, что матч Аргентина – Нидерланды завершился победой южноамериканцев в серии послематчевых пенальти. При этом оранжевые по ходу встречи сумели отыграться со счёта 0:2 и перевести матч в дополнительное время. Игра была богатой на крайне эмоциональные события и стычки, а после матча главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил игрока команды Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью.

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ТАСС / АР / Ricardo Mazalan

Артур Белкин

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