ФИФА начала разбирательство в отношении сборной Аргентины после матча ЧМ с Нидерландами

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Ассоциации футбола Аргентины из-за поведения игроков сборной во время и после матча четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре против Нидерландов. Об этом пишет издание Mundo Deportivo.

В частности, поводом для разбирательств могут стать эпизоды с выносом мяча в скамейку запасных оранжевых от полузащитника Леандро Паредеса, празднование победы в матче с жестами в адрес соперника или же критика работы главного арбитра встречи Антонио Матеу Лаоса от вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса. Вердикт будет вынесен в ближайшее время.