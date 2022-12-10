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10 декабря, 14:09

Бут заявил, что поддерживает проведение СВО на Украине

Освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал в интервью депутату Госдумы Марии Бутиной, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. Его слова приводит RT.

Бут заявил, что отправился бы добровольцем в зону СВО. Видео © Telegram / RT на русском

В беседе с парламентарием Бут вспомнил, как, сидя за решёткой ещё в 2014 году, по каналам CNN и Fox News он смотрел, как в Харькове, Одессе и Донбассе люди с российскими триколорами выходили на акции против Евромайдана.

"Честно говоря, я даже не понимал, почему мы это сделали не раньше? <...> Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю [СВО]. Если бы были возможность и навыки необходимые, я, конечно бы, пошёл добровольцем", — отметил Бут.

Бут рассказал о самом тяжёлом испытании, которое ему пришлось пережить в тюрьме США

Бут рассказал о самом тяжёлом испытании, которое ему пришлось пережить в тюрьме США

Напомним, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

Обложка ©

Telegram / RT на русском

Наталья Исакова

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