Бут заявил, что поддерживает проведение СВО на Украине

Освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал в интервью депутату Госдумы Марии Бутиной, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. Его слова приводит RT.

Бут заявил, что отправился бы добровольцем в зону СВО. Видео © Telegram / RT на русском

В беседе с парламентарием Бут вспомнил, как, сидя за решёткой ещё в 2014 году, по каналам CNN и Fox News он смотрел, как в Харькове, Одессе и Донбассе люди с российскими триколорами выходили на акции против Евромайдана.