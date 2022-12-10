Российская команда по CS:GO заняла третье место на чемпионате мира

На чемпионате мира по киберспорту на Бали команда России по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) заняла третье место. В финале нижней сетки соревнований она проиграла сборной Северной Македонии со счётом 0:2.

В первых трёх раундах основной сетки россияне со счётом 2:1 победили команды Аргентины и Северной Македонии, но проиграли Монголии (1:2).

За российскую команду под флагом Международной федерации киберспорта играли Владимир Карелин (Shady), Николай Шамов (Frothe), Евгений Мицик (fenvicious), Дмитрий Кутовых (spirit) и Денис Скленин (xdENiSZERA).