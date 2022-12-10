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10 декабря, 14:57

Российская команда по CS:GO заняла третье место на чемпионате мира

На чемпионате мира по киберспорту на Бали команда России по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) заняла третье место. В финале нижней сетки соревнований она проиграла сборной Северной Македонии со счётом 0:2.

В первых трёх раундах основной сетки россияне со счётом 2:1 победили команды Аргентины и Северной Македонии, но проиграли Монголии (1:2).

За российскую команду под флагом Международной федерации киберспорта играли Владимир Карелин (Shady), Николай Шамов (Frothe), Евгений Мицик (fenvicious), Дмитрий Кутовых (spirit) и Денис Скленин (xdENiSZERA).

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Ранее Лайф писал о том, что российская киберспортивная команда Virtus.pro (выступает под нейтральным названием Outsiders) стала победителем в главном турнире по шутеру CS:GO — IEM Rio Major.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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